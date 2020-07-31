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أخبار البلد

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:46 م
محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم مدير مكتب وزير النقل
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حمادة خطاب
توفي منذ قليل، محمد عبد الكريم، مدير مكتب وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير. 

ونعي المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفاة مدير مكتب وزير النقل قائلا " بقلوبٍ يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، ينعي المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ محمد عبد الكريم، مدير مكتب معالي السيد الفريق وزير النقل سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على أهلهِ وذويه بالصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليهِ راجعُون". 

الجدير بالذكر، أن الراحل كان يتولي منصب مدير مكتب وزير النقل، منذ عام ٢٠١٦.

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