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محافظات

أثناء تفقده موقع حريق الأنفوشي.. محافظ الإسكندرية: كل شيء يمكن تعويضه إلا الأرواح

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:00 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية موقع اليوم الجمعة موقع حريق ورش تصنيع مراكب الصيد بالأنفوشي، والذي اندلعت فيه النيران ليلة امس دون إصابات ولكنه أسفر عن حريق عدد من مراكب الصيد


قال الشريف أثناء حديثه مع عدد من الاهالي إن قوات الأمن والنيابة تحققان في اسباب الحريق، مشيرا إلى أن كل الخسائر المادية يمكن تعويضها الا أرواح المواطنين، وتعهد بصرف تعويضات للمتضررين من الحريق. 

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وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب بمنطقة الأنفوشي، حيث اندلعت النيران في البداية في بعض الأكشاك الخشبية الموجودة على الشاطئ، في منطقة تصنيع مراكب الصيد أمام شارع الحجاري بالأنفوشي في نطاق حي الجمرك.


والتهمت النيران عددًا من مراكب الصيد الموجودة في المنطقة، كما اندلعت في أحد المطاعم المتاخمة لورش تصنيع مراكب الصيد، ولكن دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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