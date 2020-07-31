حمد لله على السلامة.. نجوى كرم تدعو للملك سلمان بن عبد العزيز





حمدلله على سلامة جلالة #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز .. وانشاالله الصّحة بترافقك متل خيالك وربّنا من أعلى سماه يحميك». وكتبت نجوى كرم ، في تغريدتها قائلة: «





أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة. وغادر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس 30 يوليو، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعدما





من جهة أخرى، أحيت نجوى كرم مؤخرا حفل اونلاين وذلك لاتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تحتم منع التجمعات وإقامة الحفلات.





وتحظى نجوى كرم بشهرة كبيرة فى العالم العربي، ولكنها لم تقدم أغاني مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارًا كبيرًا بين الجمهور المصري.