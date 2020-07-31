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فن

حمد لله على السلامة.. نجوى كرم تدعو للملك سلمان بن عبد العزيز

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:53 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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سعيد فراج
حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على الدعاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد خروجه من المستشفى، وإجرائه عملية جراحية. 

وكتبت نجوى كرم، في تغريدتها قائلة: «حمدلله على سلامة جلالة #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز .. وانشاالله الصّحة بترافقك متل خيالك وربّنا من أعلى سماه يحميك». 

وغادر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس 30 يوليو، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعدما أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة. 

من جهة أخرى، أحيت نجوى كرم مؤخرا حفل اونلاين وذلك لاتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تحتم منع التجمعات وإقامة الحفلات. 

وتحظى نجوى كرم بشهرة كبيرة فى العالم العربي، ولكنها لم تقدم أغاني مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارًا كبيرًا بين الجمهور المصري. 
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