محافظ الإسكندرية: الذبح بالمجان داخل المجازر الحكومية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، المجزر الآلى بأبي قير ، أحد المجازر الحكومية المعتمدة بالإسكندرية والمخصصة للذبح بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد، وذلك للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبح داخل المجازر ، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المتخذة بالذبح داخل المجازر حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، والدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري، واللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس حي منتزة ثان.





وخلال الجولة، تابع المحافظ الاجراءات المتخذة داخل المجازر، والتأكد من توافر مصدر للمياه والصرف الصحي وأعمال تصريف المياه والالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح.

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وأشار إلى أن الذبح مستمر بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، والتي يبدأ العمل بها في الرابعة فجرا حتى منتصف الليل، ولفت إلى أنه حتى الآن تم ذبح مايقرب من ٨٠٠ أضحية بالمجان داخل تلك المجازر.

وشدد محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطب البيطري ورئيس الحي لاتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا داخل المجازر ، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية ، وإلزام الجزارين والمترددين علي المجزر بإرتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع ، وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يوميًا والتخلص الآمن منها حفاظًا علي البيئة ومنعًا للتلوث .

على الصعيد ذاته ، قام المحافظ بجولة مفاجئة على محال الجزارة ، للتأكد من التزامها بالقرارات المتخذة وعدم إقامة شوادر بدون تصريح ، وكذا التأكد من إلتزام المحال الحاصلة على تصريح للذبح وإقامة شادر بتطبيق الاشتراطات المتخذة بعد ورود شكاوى بالذبح في الشوارع في منطقة بحري.

وأمر المحافظ المسئولين بتوقيع الغرامات المالية اللازمة على كافة المخالفين للقرارات التي كان أهمها إعاقة حركة المواطنين والسيارات ، وعدم التخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك ، وكذا عدم التزام كافة العاملين بالمحال والمواطنين بارتداء الكمامات.