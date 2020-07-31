تحذير جديد.. منظمة الصحة العالمية: آثار جائحة كورونا تمتد لعقود

قال المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.





ونقلت وسائل إعلامية عن مدير منظمة الصحة العالمية قوله ”الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة".





جاء ذلك خلال تصريحات أدهانوم أمام اجتماع للجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية.





وتسبب فيروس كورونا في مقتل نحو 670 ألف شخص حول عالم، وإصابة ما يزيد عن 17 مليون حالة بالمرض.



