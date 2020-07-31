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حوادث

بالتزامن مع احتفالات العيد | إجراءات أمنية مشددة بمحطات المترو والقطارات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:22 م
اجراءات امنية مشددة
اجراءات امنية مشددة بمحطات المترو والقطارات
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مصطفى الرماح
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجراءات تأمين محطات القطارات ومترو الأنفاق بالتزامن مع احتفالات المواطنين بـ عيد الاضحى المبارك.

وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءات دخول المحطات سواء من خلال عبور المواطنين من بوابات الاكس راى او من خلال تفتيش الحقائب كما شددت الاجهزة الامنية على منع دخول المواطنين الا مرتدى الكمامات الواقية فقط.


كما قامت الشرطة النسائية بالتواجد داخل المحطات لتفتيش حقائب السيدات المترددات على المحطات.

وكانت وزارة الداخلية، اعلنت ان الاجهزة الامنية قامت بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق .

كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأعدت الوزارة خطة إنتشار أمني مكثف بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الإنتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.
بالتزامن مع احتفالات العيد | إجراءات أمنية مشددة بمحطات المترو والقطارات
بالتزامن مع احتفالات العيد | إجراءات أمنية مشددة بمحطات المترو والقطارات
بالتزامن مع احتفالات العيد | إجراءات أمنية مشددة بمحطات المترو والقطارات
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