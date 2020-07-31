الحالة الأمنية أول أيام عيد الأضحى.. خدمات مرورية على الطرق الصحراوية.. دوريات تجوب الشوارع.. وانتشار للشرطة النسائية بمحطات القطارات وأماكن التجمعات

الداخلية تنتشر خلال احتفالات عيد الاضحى

سيارات التدخل السريع تجوب الشوارع

تكشيف الخدمات الامنية على المنشآت المهمة والحيوية

تكثيف الخدمات المرورية خاصة على الطرق الصحراوية

انتشار سيارات الاغاثة المرورية

















بدأت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.









وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق .









ويتولي مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بجميع المحافظات تكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.









وأعدت وزارة الداخلية خطة إنتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات للمواطنين للتأكد من إلتزامهم بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.









وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.













يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الإنتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.









واستعدت الإدارة العامة للمرور، لاستقبال عيد الأضحى تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمرارًا لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.









وقام اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، بعقد اجتماع مع الوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والافراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلي مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة وذلك لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات.









وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة .









وارتكزت الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.









وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائري ( اعلي الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي ) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي –طريق السويس االصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى –طريق الاسكندرية الساحلي.





و تم نشر وتكثيف الخدمات​وذلك في سبيل تحقيق ذلك فسوف يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق و سوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة.









ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظةالحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة













وسيتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام (01221110000/38556661 ).









وتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور وتركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات، لا سيما تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة وذلك من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات اثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.









وتم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب تحت اشراف اللواء فؤاد الطيب مدير ادارة البحث الجنائى ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.









وطالبت الإدارة العامة للمرور المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف الى الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.