بـ مليون و130 ألفا.. ضبط كمية أدوية مهربة مع راكب بمطار الغردقة

تمكنت جمارك مطار الغردقة ، برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية كبيره من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران خطوط شركة جوين اب رقم B2 9209 القادمة من مطار مينسك ببيلاروسيا إشتبه محمد علي فايد رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب يحمل جنسية بيلا روسيا نظرا لكثرة سفره وتردده ، وتم تمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراى بمعرفة خالد جمال تحت إشراف يحيى عثمان رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.





وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد محمد خليل وأحمد محمد فايد وفتحي محمد عبدالحافظ فتبين وجود 4306 عبوة مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و130 ألف جنيه.







