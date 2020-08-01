الاعتزال هو الحل.. أحمد السيد: حسام عاشور أخطأ وعلى الجميع مسامحته تقديرا لتاريخه

كشف أحمد السيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق عن اسمه الحقيقي لأول مرة، فيما سرد موقفين كوميديين أثناء تواجده مع الأهلي.





وقال أحمد السيد لـ أون تايم سبورتس: "اسمي الحقيقي أحمد سيد وعم جٌمعة شيخ الإداريين في الأهلي هو من أسماني أحمد السيد وقال لي أحمد سيد اسم موظف لكن الـ (ال) تُعطي هيبة للاعب مثل عبد الواحد السيد وطارق السيد وطارق السعيد".



وتحدث أحمد السيد أيضا عن موقف حسام عاشور الأخير واستبعاده من الأهلي، فقال "حسام عاشور خانه التعبير في الفيديو الذي نشره على السوشيال ميديا هو من الشخصيات المحترمة التي تعرف ثقافة الاعتذار وأعتقد أنه حاليا يريد الاعتذار لمجلس الإدارة وآمل أن تتقبل الإدارة اعتذاره".





وأضاف "أما الجماهير فأتمنى أن تغفر له وتتذكر أنه الأكثر تتويجا بالبطولات مع الأهلي نصيحتي الحالية له هي الاعتزال".

مدافع الأهلي السابق حكى بعض المواقف الكوميدية أثناء تواجده في الأهلي، فقال "في أحد السفريات مع الأهلي في إفريقيا، سرقت أنا ومعتز إينو وحسام عاشور مفتاح غرفة تخزين الطعام من صدر طباخ البعثة أثناء نومه لنأكل في الليل".



