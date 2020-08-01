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أخبار البلد

الإمام الأكبر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية ويشيد بنجاح موسم الحج

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:58 ص
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
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أ ش أ
هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية، ونجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، في تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".

وأضاف الإمام الأكبر : "كما أهنئ جلالته بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج".
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