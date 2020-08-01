الإمام الأكبر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية ويشيد بنجاح موسم الحج

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية، ونجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام.



وقال فضيلة الإمام الأكبر، في تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".