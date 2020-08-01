أخبار التوك شو.. كندة علوش تكشف أسرار لأول مرة عن شخصية عمرو يوسف.. ومدحت صالح يروي موقف طريف مع الراحل حسن حسنى

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، نستعرض لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





كشفت الفنانة كندة علوش عن سر في شخصية زوجها الفنان عمرو يوسف.





قالت الفنانة كنده علوش، إنها تستقبل كثيرا من الرسائل حول اهتمامها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وبيتها واهتمامها الكبير بالطبخ، مازحة: "بتجيلي رسائل من الزوجات بتقولي انتي عايزة مننا ايه.. برد عليهم أقوله إني بعبر عن شعوري الداخلي".





كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، فضل يوم عيد الأضحى والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه.





قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة المصرية تقدم للمواطن دعما بنسبة الـ10% عبارة عن 200 جنيه لكل فرد، على بطاقة التموين بحد أقصى 1000، خلال مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.





كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، تفاصيل زيادة إصابات كورونا في بعض الدول الأوروبية.









تحدثت الفنانة كنده علوش عن حياة زوجها الفنان عمرو يوسف حيث وصفته بكونه "إيجابي للغاية" سواء فى المنزل أو العمل مضيفة: " أنا وهو بنحب الأكل جدا وطوال الوقت أنا فى المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".





قال مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ،: إننا نسعي لاجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة مؤكدا ان الصراعات الداخلية والخارجية تهدد أمن العراق واستقراره.





حكى الفنان مدحت صالح، موقفًا طريفًا بينه وبين الراحل حسن حسني عند غنائه أغنية مؤثرة وحزينة في مسرحية "حزمنى يا"، حيث كان من المقرر أن يسير الراحل بعجلة من واره، ليقوم بالسير أمام مدحت صالح وهو يغني بشكل حزين، مما جعل ملامح مدحت صالح تتحول إلى ضاحكة، وهو أمر لاحظه الجمهور الذي ضحك أيضًا من هذا الوقف.



