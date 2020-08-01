البكيني والبوركيني واحد.. الشاعر: لا يوجد ما يمنع أي شخص من نزول البسين

قال هشام الشاعر ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية ، إن مدن الساحل الشمالي بالكامل ، تشهد إقبالا كبير من السياح ، خلال أيام العيد، وبالأخص الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية .





وأضاف الشاعر ، عبر "سكايب " ، للتلفزيون المصري ، أن نسبة الإشغال بتلك المدن ، 100% ، من نسب الإشغال المصرح بها خلال أزمة كورونا ، وفترة التعايش الحالية .





وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إلى أن هناك تفاهم من قبل إدارات الفنادق ، والنزلاء ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، والتي تبدأ منذ دخوله للفندق ، بقياس درجات الحرارة ، والالتزام بارتداء الكمامة .





وأكد "الشاعر "، أن أي منشأة سياحية تابعة لوزارة السياحة ، ممنوع بتاتا ، أن تمنع أي شخص من نزول البسين ، طالما ملتزم بلبس السباحة ، سواء بكيني أو بوركيني.