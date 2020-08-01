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توك شو

البكيني والبوركيني واحد.. الشاعر: لا يوجد ما يمنع أي شخص من نزول البسين

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال هشام الشاعر ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية ، إن مدن الساحل الشمالي بالكامل ، تشهد إقبالا كبير من السياح ، خلال أيام العيد، وبالأخص الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية .

وأضاف الشاعر ، عبر "سكايب " ، للتلفزيون المصري ، أن نسبة الإشغال بتلك المدن ، 100% ، من نسب الإشغال المصرح بها  خلال أزمة كورونا ، وفترة التعايش الحالية .

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إلى أن هناك تفاهم من قبل إدارات الفنادق ، والنزلاء ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتي تبدأ منذ دخوله للفندق ، بقياس درجات الحرارة ، والالتزام بارتداء الكمامة .

وأكد "الشاعر "، أن أي منشأة سياحية تابعة لوزارة السياحة ، ممنوع بتاتا ، أن تمنع أي شخص من نزول البسين ، طالما ملتزم بلبس السباحة ، سواء بكيني أو بوركيني.
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