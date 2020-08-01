للمحجبات.. استوحى أزيائك من أمل حجازى

اعتادت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أبرز الصور واللقطات التى تتألق فيها.









وقد كشفت صور أمل حجازى على مواقع التواصل الاجتماعي عن ذوقها الرفيع فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها سواء الفورمال أو الكاجوال، فتحرص على اقتناء قطع الملابس الفضفاضة والجذابة والمواكبة فى نفس الوقت لأحدث صيحات الموضة.









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وتعتمد أمل حجازى على الإطلالات المتنوعة وتحرص على التجديد وارتداء الأزياء الغريبة وغير التقليدية التى تزيد من جمالها وتكشف عن ذوقها الراقى أيضا، وتنال إطلالاتها فى الكثير من الأحيان إعجاب متابعيها على "إنستجرام".









وتفضل أمل حجازى اختيار ربطات الطرح البسيطة وغير المبالغ فيها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على صيحات المكياج ذات الألوان الهادئة والجذابة التى تكشف عن جمالها.