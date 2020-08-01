التعليم العالي تعلن عن مبادرة "بناء إنسان" لتعزيز المهارات الرقمية للخريجين

تطلق وزارة التعليم العالي اليوم السبت مبادرة "بناء إنسان"؛ بهدف تعزيز المهارات الرقمية للخريجين الجدد، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تعزز من إمكانية إلتحاقهم بأعلى الوظائف المطلوبة على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية .





وتهدف الشراكة إلى ثقل مهارات أكثر من 20 ألف خرّيج جديد في مصر، خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 حتى 31 مارس 2021، وذلك عبر إتاحة الوصول المجاني إلى قوائم دليل التّعلُّم والمحتوى المعرفي المناسب الذي تتطلبه أعلى عشر مهام وظيفية على مستوى العالم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمهارات الشخصية والوظيفية التي تقدمها شركة LinkedIn، فضلًا عن الحصول على شهادات منخفضة التكلفة، مع إتاحة أدوات تكنولوجية تساعد الشباب على اكتساب مهارات تتطلبها أسواق العمل العالمية، وللتسجيل في هذه المبادرة من خلال هذا الرابط https://opportunity.linkedin.com/en-us





كما تسعى المبادرة التي أطلقتها مايكروسوفت في العديد من دول العالم، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، إلى مساعدة 25 مليون شخص حول العالم في إكتساب المهارات الرقمية التي تؤهلهم إلى أخذ مكانهم الريادي في سوق العمل التنافسي، لاسيما في تأهيلهم بالأدوار الأكثر طلبًا في سوق العمل العالمي، والتي تشمل كل من:ـ (مطور البرامج، ومندوب المبيعات، ومدير المشروع، ومدير تكنولوجيا المعلومات، وأخصائي خدمة العملاء، وأخصائي التسويق الرقمي، ومكتب الدعم لقسم تكنولوجيا المعلومات، ومحلل بيانات، ومحلل مالي، ومصمم جرافيك).



