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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. الطفلة سوكا تبهر الجميع في حفل زفافها.. وطريقة سحرية لتنحيف الأنف

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

يعتبر طبق الفتة من الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى المبارك، والتي لا غنى عنها مع الأكلات الأخرى واللحوم بجميع أشكالها، ولكن قد يتسبب تناول هذا النوع من الأطباق في زيادة الوزن بشكل كبير، وبالأخص بين الذين يريدون الحفاظ على وزنهم مثالي، يتبعون حمية غذائية.

قدمت طفلة منذ 15 عاما دور "سوكا" من فيلم "أبو علي" الذي لا يُنسى، وهي تقول للفنان كريم عبد العزيز "انا كيفي كده"، ليرد عليها "هو احنا بنحشش؟"؛ وهو ما جعلها مصدرا للفكاهة بين رواد السوشيال ميديا وتتصدر الإفيهات بملامحها الطفولية المشردة.

مع حلول عيد الأضحي المبارك يمارس أشخاص كثيرون بعض العادات الغذائية الخاطئة وغير الصحية التى تؤدي إلي الشعور بالتخمة و عسر الهضم.

يشعر بعض الفتيات والسيدات بالخجل الشديد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل طريقة سحرية لتنحيف الأنف وجعلها تبدو صغيرة. 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة غادة عادل ودينا الشربينى أثناء تواجدهما معًا لقضاء الإجازة الصيفية برفقة عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة وزوجته.


تعتبر الشواية الكهربائية حل مثالي لتحضير المشويات في المنزل بسهولة بدلًا من الشواية التقليدية بالفحم التي قد تسبب إزعاجًا في الرائحة وتحتاج لتنظيف أكثر.

يعتبر حلم تحقيق الوزن المثالي أمرا حماسيا للغاية، فعند الوصول إليه يشعر الشخص بخوف كبير من اكتساب الوزن الذي فقده مرة أخرى، وهو ما يجعله يبحث عن طرق مختلفة لـ تثبيت الوزن، والحفاظ على المستوى الذي وصل إليه.






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