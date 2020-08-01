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بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:26 ص
دينا الشربيني وغادة
دينا الشربيني وغادة عادل
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هاجر هانئ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة غادة عادل ودينا الشربينى أثناء تواجدهما معًا لقضاء الإجازة الصيفية برفقة عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة وزوجته.

وتألقت دينا الشربينى فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض الشفاف الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.

وأكملت دينا الشربينى إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية والأنيقة، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

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كما خطفت الأنظار الفنانة غادة عادل فى الصورة بإطلالة صيفية لافتة، حيث ارتدت بلوزة ستان قصيرة للغاية باللون البيج ونسقت معه تنورة مصنوعة من القماش التل ذات اللون البيج الذى لا يحمل أى نقوشات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عادل على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة وغير المبالغ فيها.

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور
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