لن تشعري بالخجل بعد اليوم... طريقة سحرية لتنحيف الأنف

يشعر بعض الفتيات والسيدات بالخجل الشديد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل طريقة سحرية لتنحيف الأنف وجعلها تبدو صغيرة.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل وصفة سحرية لتنحيف الأنف .

معجون الأسنان و الزنجبيل لأنف مشدود

مكونات وصفة تنحيف الأنف

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة استخدام وصفة تنحيف الأنف.

اخلطي الزنجبيل وخل التفاح في إناء صغير مع القليل من الماء لجعله طرية.

أضيفي ملعقة من معجون الأسنان إلي الخليط.

افردي الخليط على أنفك بطبقة مناسبة من الخليط.

اتركي الخليط على أنفك لمدة 15 دقيقة لا أكثر.

انقعي قطة من القطن النظيف في خل التفاح واستخدميها لمسح أنفك من الخليط.

أخيرًا، اغسلي أنفك بماء بارد حتى يزول الخليط تمامًا.

كرري هذه الطريقة يوميًا حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة. وإذا كررتي الخليط بشكل منتظم ستلاحظين الفرق خلاق 10 أيام.

سبب نجاح هذه الخلطة هي أن الزنجبيل معروف على أنه يحرق الدهون طبيعيًا. ولهذا فهو يصلع لإزالة جميع الدهون المتراكمة في حالات الأنف الكبيرة لتصبح مشدودة ويعود لها الشكل النحيف.