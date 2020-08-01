بعد مرور 15 عاما.. شاهد شكل الطفلة سوكا في حفل زفافها

قدمت طفلة منذ 15 عاما دور "سوكا" من فيلم "أبو علي" الذي لا يُنسى، وهي تقول للفنان كريم عبد العزيز "انا كيفي كده"، ليرد عليها "هو احنا بنحشش؟"؛ وهو ما جعلها مصدرا للفكاهة بين رواد السوشيال ميديا وتتصدر الإفيهات بملامحها الطفولية المشردة.
ولكن بعد 15 عاما ظهرت سوكا من جديد في حفل زفافها بإطلالة مختلفة بأحد الفنادق وغير متوقعة، وهو ما أصاب متابعي السوشيال ميديا بصدمة كبيرة، وذلك عبر مجموعة من الصور قامت برفعها خبيرة التجميل مي الباهي أثناء قيامها بتحضيرها لحفل زفافها، وقد كتبت عليها سوكا، مع نشر صورتها القديمة الدور الذي قدمته.
وظهرت سوكا في الصور بإطلالة أنيقة، وجذابة للغاية، حيث كانت ترتدي فستان زفاف "كتف وكتف"، ولامع من جميع النواحي، وتاج على رأسها مع طرحة طويلة.
وقامت سوكا بترك شعرها بتسريحة مميزة، مع اختيار ميكب جميل تناسب مع ملامحها، وإبراز لون عينيها الخضراوتين بالكحل الأسود والآي لاينر والماسكرا.
وأكملت سوكا إطلالتها بإكسسوارات لافتة؛ حيث اختارت قلادة باللون الفضي حول عنقها، مع بعض الأساور على يديها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..