بعد مرور 15 عاما.. شاهد شكل الطفلة سوكا في حفل زفافها

وقامت سوكا بترك شعرها بتسريحة مميزة، مع اختيار ميكب جميل تناسب مع ملامحها، وإبراز لون عينيها الخضراوتين بالكحل الأسود والآي لاينر والماسكرا.

وأكملت

إطلالتها بإكسسوارات لافتة؛ حيث اختارت قلادة باللون الفضي حول عنقها، مع بعض الأساور على يديها.