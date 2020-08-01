بحوزتهم هيروين وطبنجة.. ضبط 3 تجار مخدرات بالجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، من ضبط 3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.









وتم ضبطهم وبحوزتهم "2 أسطوانة لمخدر الهيروين الخام وزنت 500 جرام- طبنجة- مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة".









وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.







