ضبط ١١٦ كيلو لحوم وأسماك فاسدة فى حملات أمنية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أوسفرت جهود الحملات فى مجال حماية الثروة الزراعية والأدوية البيطرية عن ضبط (3) قضايا (ثلاجة لحوم- معرض- منفذ بيع) تحوى (116 كيلو جرام لحوم وأسماك) غير صالحة للإستهلاك الآدمى-الذبح خارج المجزر- مجهولة المصدر بنطاق محافظة القليوبية.

وفى مجال حماية البيئة وعوادم السيارات تم ضبط (18) سيارة بنطاق محافظة القاهرة..لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) وبالنسبة للمنشآت الصناعية تم ضبط (2) منشأة بنطاق محافظتى "الجيزة، القليوبية"بمخالفات (عدم "توفير مهمات الوقاية للعاملين، وجود سجل للمواد والمخلفات الخطرة ، وجود سجل بيئى"- إستخدام المازوت كوقود بديل للتشغيل- التخلص غير الآمن من المخافات الخطرة) وفى مجال إلقاء مخلفات تم ضبط (7) قضايا بنطاق بالمنطقة المركزية – لإلقاء مخلفات بالطريق العام .

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (25) قضية بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط ( 5) مخالفات لوحدات نهرية وفى مجال تنفيذ قرارات الإزالة المتنوعة تم تنفيذ (47) قرار إزالة متنوعة بنطاق محالفظة القليوبية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



