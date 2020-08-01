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فن

كوكب الشرق تغنى ألف ليلة وليلة وظلمنا الحب.. الخميس المقبل

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تحيي أم كلثوم فى ساقية الصاوي الخميس المقبل حفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح النهر وتغنى فيهما هذه "ألف ليلة وليلة" و"ظلمنا الحب"، وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.


وكانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.


يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.
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