محافظ دمياط: تكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، أنها تتابع الموقف بشكل عام داخل المحافظة خلال احتفالات عيد الأضحى من غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة.









وقالت المحافظ إنه تم التأكيد على مديريتى التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى وجميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من جودة المعروض من السلع وكذا توافر المواد التموينية والأساسية.









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وأشارت محافظ دمياط إلى استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات أمام المواطنين، وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







