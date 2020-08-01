فيسبوك توجه ضربة قاضية لـ يوتيوب بميزة جديدة.. تعرف عليها

على خطى يوتيوب، تستعد شركة فيسبوك Facebook ، لإطلاق قسما جديدا إلى منصتها يضم مقاطع فيديو موسيقية، والذي سينطلق رسميا بدءا من نهاية الأسبوع الجاري، حصريا في الولايات المتحدة فقط.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي تبويب مقاطع الفيديو الموسيقية الجديد المنافس لموقع يوتيوب ، في أعقاب شراكة فيسبوك مع كبرى شركات الإنتاج من بينها: "سونى ميوزك Sony Music"، و"نيونفرسال ميوزيك Universal Music"، و"وارنر ميوزك Warner Music".









وستتمكن من العثور على مقاطع الفيديو الموسيقية على تبويب Facebook Watch، حيث تم إنشاء علامة تبويب Music جديدة كاملة مع الفئات وقوائم التشغيل ذات الموضوعات، وبمرور الوقت ستصبح التجربة أكثر تخصيصا.





وكما هو الحال مع أي مقطع فيديو آخر على فيسبوك Facebook، ستتمكن من الرد على مقاطع الفيديو الموسيقية والتعليق عليها ومشاركتها وستظهر أيضا في موجز الأخبار من الفنانين الذين تتابعهم.





ووعدت فيسبوك إنها ستعرض بشكل حصرى مقاطع فيديو في الأسابيع القادمة، لفنانين مثل "جاى بالفين J. Balvin"، و"كارول جى Karol G"، و"سيباستيان ياترا Sebastian Yatra"، و"أليخاندرو فيرناندز Alejandro Fernandez"، و"كاليبر 50 Caliber 50".





وأوضحت عملاقة التواصل الاجتماعي أن الخاصية الجديدة ستكون متاحة فى تطبيقات فيسبوك، على نظامى التشغيل أندرويد و iOS، ولكن توضح ما إذا كانت ستقوم بطرح الميزة الجديدة في أي دولة أخرى حول العالم.