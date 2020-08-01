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رياضة

محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. والجمهور: أومال فين النيو لوك

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الاعلامى احمد شوبير عدة صورة للنجم المصرى محمد صلاح  بالقميص الجديد لنادى ليفربول .



وعلق شوبير على الصور قائلا " ‏محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد " .


وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 


- الحمد لله ان الصوره قبل الحلاقه كده خدت قلبي يبني والله.


- طب فين قصة الشعر الجديده.

- امال فين ال نيولوك



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وتوج فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما.



وأنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في صدارة الترتيب بـ 99 نقطة متفوقا بـ 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.


ومن المقرر أن يبدأ الريدز استعداداه للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يحصل الفريق على راحة حاليا.


‏محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد 👕🆕

تم النشر بواسطة ‏احمد شوبير - Ahmed shobier‏ في السبت، ١ أغسطس ٢٠٢٠
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