محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. والجمهور: أومال فين النيو لوك













وعلق شوبير على الصور قائلا " ‏محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد " .









وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









- الحمد لله ان الصوره قبل الحلاقه كده خدت قلبي يبني والله.









- طب فين قصة الشعر الجديده.





- امال فين ال نيولوك













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وتوج فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما.













وأنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في صدارة الترتيب بـ 99 نقطة متفوقا بـ 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.









ومن المقرر أن يبدأ الريدز استعداداه للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يحصل الفريق على راحة حاليا.







