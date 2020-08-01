بـ القبعة.. نسرين طافش تتألق بإطلالة كاجول

شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماهي انستجرام بإطلالة أنيقة من المصيف.
وظهرت نسرين طافش ترتدي بدي أبيض كت وبنطال جينز وانتعلت حذاء فضي اللون يليق بإطلالتها الانيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.
ولم تتكلف نسرين طافش في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وبعض الاساور وقرط يأخذ شكل الدائرة مع إرتداء كبعة تليق بإطلالتها.
ومن الناحية الجمالية وضعت نسرين طافش، بعض اللمسات الهادئة من الميكب واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا.
واليكم اطلالة نسرين طافش ....
وظهرت نسرين طافش ترتدي بدي أبيض كت وبنطال جينز وانتعلت حذاء فضي اللون يليق بإطلالتها الانيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.
ولم تتكلف نسرين طافش في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وبعض الاساور وقرط يأخذ شكل الدائرة مع إرتداء كبعة تليق بإطلالتها.
ومن الناحية الجمالية وضعت نسرين طافش، بعض اللمسات الهادئة من الميكب واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا.
واليكم اطلالة نسرين طافش ....