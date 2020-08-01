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رياضة

أخبار الأهلي.. رسالة غامضة من مؤمن زكريا.. الكاف يوجه رسالة تهنئة لـ صالح جمعة

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:02 م
مؤمن زكريا نجم فريق
مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


كشف جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي عن موقفه من تولي قيادة احد قطبي الكرة المصرية الاهلي او الزمالك خلال الفترة المقبلة 


وجه مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي رسالة غامضة خلال رحلة علاجه من اصابة نادره في الولايات المتحدة الامريكية .


وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " رسالة تهنئة لـ صالح جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 27 اليوم.



يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات غدًا، الأحد، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.


احتفل محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي بمرور عام على  انضمام لصفوف النادي الأهلي قادما من نادي بيراميدز. 



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