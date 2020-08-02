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تعليم

شارك في الاجتماع الـ 13 لتطوير العلوم باليابان.. عبر هذا الرابط

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:31 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS عن تفاصيل الاجتماع الثالث عشر لشباب الباحثين تحت مسمى HOPE  والمزمع عقده فى طوكيو في الفترة من 17 الى 21 مارس 2021، حيث يمنح شباب الباحثين المتميزين الفرصة للتحاور مع العلماء الحاصلين على جوائز نوبل والخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة مما يساعد على اكتشاف ملكات الإبداع العلمي والابتكار عند الشباب.


المجالات المتاحة للمشاركة فى الاجتماع :
- الفيزياء
- الكيمياء              
- الطب /الفسيولوجى والمجالات المتعلقة بها

شروط التقدم : 
أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصرية او المراكز البحثية الذين يدرسون حاليًا لدرجه الدكتوراه او الحاصلين عليها خلال الخمس سنوات الماضية فى التخصصات السابق الإشارة إليها بعاليه.

- المزايا المالية:
 تتحمل JSPS مصاريف الاقامه والوجبات والتنقلات الداخليه فى اليابان ، كما أن المنحة لا تغطى تذاكر الطيران ويمكن للجهة الموفدة للمرشح أن تتحمل قيمة تذاكر السفر.

ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعه الموقع الإلكترونى الموضح بعد :ـ

https://www.jsps.go.jp/english/index.html

آخر موعد للتقدم هو 20/9/2020

وطريقة التقدم :
  
يرجى استيفاء استمارة التقدم من خلال الموقع الالكترونى السابق ويرفق بها المستندات المطلوبه ويتم تسليم الملف كاملًا يشمل  (موافقة جهة العمل على الترشيح موضحا بها تحملها تذاكر السفر والعوده او فى حالة عدم تحملها سوف يتحملها المرشح ) بالعنوان التالى :  7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهره، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه الاجتماع.

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