AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان: بحث التصور النهائي للعام الدراسي الجديد.. تفاصيل جديدة بشأن توقف الرحلات مع الكويت

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 1 أغسطس:

قبل انتهاء مدة التصالح.. النواب يكشف حقيقة إزالة مخالفات البناء بالمخالفة للقانون


تعليم البرلمان تبحث التصور النهائي لخطة العام الدراسي الجديد


لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا


العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت


مقترحات بتخفيض الرسوم وإلغاء طلاء الواجهات.. 4 تحركات برلمانية بشأن التصالح في مخالفات البناء


سياحة البرلمان: ادعاءات إيلون ماسك ببناء الفضائيين لـ الأهرامات في صالح مصر


الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.. عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليها في جريمة التحرش


تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام


صحة البرلمان: تراجع الإصابات بفيروس كورونا بسبب وصولها إلى أعلى مستوى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

رئيس إسكان البرلمان يعلق على قرار قطع المرافق عن غير الملتزمين بطلاء واجهات المنازل

قطع المرافق عن المباني غير الملتزمة خلال 3 أشهر.. النواب يطالب الحكومة بتحمل تكاليف طلاء واجهات المنازل وتقسيطها على فواتير الكهرباء.. وإشادة بقرار رئيس مجلس الوزراء

أخبار البرلمان.. تعديل قانون الثانوية العامة.. وصاحب العقار يتحمل رسوم التصالح في مخالفات البناء

إلغاء شرط طلاء واجهات المنازل.. مقترح برلماني لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

مقترحات بتخفيض الرسوم وإلغاء طلاء الواجهات.. 4 تحركات برلمانية بشأن التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت

أخبار الفن .. ظهور نادر لابنة ريهام حجاج .. الموت يفجع باسل الخياط.. وتصرف غريب من سعيد صالح مع عادل إمام

فى ذكرى رحيله .. كم مرة تزوج سعيد صالح

موجز السوشيال ميديا .. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت .. ريهام سعيد تبكي: بيتحرشوا بيا أنا وابني

أمير طعيمة يوجه رسالة مؤثرة لـ تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

8 غيابات مؤثرة للزمالك والمصري قبل مواجهتهما في الدوري الخميس.. تعرف عليهم

AdvertisementS

موجز السوشيال ميديا .. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت .. ريهام سعيد تبكي: بيتحرشوا بيا أنا وابني

القبض على طبيب الموت| قتل 100 شخص وألقى بأجسادهم للتماسيح.. تفاصيل

المعاملة بالمثل.. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت

دخل العناية المركزة | تعرف على تطورات حالة تركي آل الشيخ الصحية

الخارجية تحذر تركيا من العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية

تفاصيل تنفيذ قرار تحويل طلاب الصيدلة إلى الطب البشري

علم مصر مقلوبا على لافتات انتخابية بالمنوفية| والمرشح: خطأ مطبعي وجار تعديله

أمرت بإخلاء سبيله.. النيابة: مصور فيديو حرق علم الكويت لم يقصد الإساءة

العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت

وفاء نادر.. أستاذة جامعية تضحي بحياتها لإنقاذ زوجها وابنها فى حادث ثأر بالمنيا.. تفاصيل

السكة الحديد: 30% زيادة في سعر تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة|تفاصيل

عزومة بدوية| كيف احتفل الخطيب ومجلس الأهلي بعيد الأضحى.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق