أخبار البرلمان: بحث التصور النهائي للعام الدراسي الجديد.. تفاصيل جديدة بشأن توقف الرحلات مع الكويت

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 1 أغسطس:
قبل انتهاء مدة التصالح.. النواب يكشف حقيقة إزالة مخالفات البناء بالمخالفة للقانون
تعليم البرلمان تبحث التصور النهائي لخطة العام الدراسي الجديد
لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا
العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت
مقترحات بتخفيض الرسوم وإلغاء طلاء الواجهات.. 4 تحركات برلمانية بشأن التصالح في مخالفات البناء
سياحة البرلمان: ادعاءات إيلون ماسك ببناء الفضائيين لـ الأهرامات في صالح مصر
الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.. عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليها في جريمة التحرش
تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام
صحة البرلمان: تراجع الإصابات بفيروس كورونا بسبب وصولها إلى أعلى مستوى
قبل انتهاء مدة التصالح.. النواب يكشف حقيقة إزالة مخالفات البناء بالمخالفة للقانون
تعليم البرلمان تبحث التصور النهائي لخطة العام الدراسي الجديد
لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا
العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت
مقترحات بتخفيض الرسوم وإلغاء طلاء الواجهات.. 4 تحركات برلمانية بشأن التصالح في مخالفات البناء
سياحة البرلمان: ادعاءات إيلون ماسك ببناء الفضائيين لـ الأهرامات في صالح مصر
الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.. عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليها في جريمة التحرش
تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام
صحة البرلمان: تراجع الإصابات بفيروس كورونا بسبب وصولها إلى أعلى مستوى