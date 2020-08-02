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مرأة

مع لحمة العيد .. طريقة عمل سلطة باذنجان بالرايب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:02 ص
طريقة عمل سلطة باذنجان
طريقة عمل سلطة باذنجان
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أسماء عبد الحفيظ

يفضل وضع أطباق السلطة بجانب لحم الأضحية فى العيد، لذلك يقدم الشيف الشربيني كل ما هو جديد طريقة عمل سلطة الباذنجان بالرايب. 


مقادير سلطة باذنجان بالرايب

باذنجان
جزر
سكر
طحينة
زبادي
شبت
بقدونس
لبن
رايب
ليمون
ثوم
خل
زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة باذنجان بالرايب

* يشوى الباذنجان الرومي على النار

* يوضع في ماء بارد ويقشر

* يخلط مع السكر والثوم والزبادي واللبن الرايب والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والخل وزيت الزيتون

* يضاف الطحينة ويقلب كل الخليط مرة أخرى

* توضع في طبق التقديم

* يزين الوجه بالجزر المبشور والشبت والبقدونس

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