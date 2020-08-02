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رياضة

موعد مبارة ليفربول وأرسنال في كأس الدرع الخيرية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:28 ص
ليفربول آرسنال
ليفربول آرسنال
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محمد السعيد
يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول وأرسنال، في بطولة كأس الدرع الخيرية.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في كأس الدرع الخيرية:

وتقام مباراة ليفربول وأرسنال يوم 29 أغسطس الجاري، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ليفربول ضد أرسنال:

ويخوض ليفربول مباراة كأس الدرع الخيرية باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث نجح الريدز بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في حصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما.

فيما يخوض أرسنال اللقب باعتباره حامل كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث توج باللقب بعد الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي دمعتهما، أمس السبت، على ملعب ويمبلي.

تتويج آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي  منحه بطاقة التأهل رسميا إلى مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما فشل في حجزها من خلال مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويقدم أرسنال مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة أمام كبار إنجلترا، حيث فاز على ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد، وهزم ليفربول في البريميرليج.
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