400 إصابة حتى الآن.. فيروس جديد يسببه البصل الأحمر





وسجلت الولايات المتحدة عدد كبير من الإصابات بعدوى السالمونيلا، حيث حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية البصل الأحمر كمسبب وناقل للعدوى.





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وبحسب الإدارة فإن البصل الأحمر الذي تنتجه شركة طومسون الدولية هو المسبب الرئيسي للعدوى المعوية الحادة، ونتيجة لذلك سيتم سحب جميع أنواع البصل الأحمر، الأبيض، الأصفر والحلو من الأسواق.





وخاصة تلك التي خالطت البصل الأحمر المصاب لضمان عدم انتقال عدوى السالمونيلا إليها، فبحسب المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تم تسجيل 396 حالة إصابة بالسلمونيلا في الولايات المتحدة حتى الآن.





ودخل حوالي 60 شخصا منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج المكثف، بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المرض، الذي تفشي في كندا أيضًا.