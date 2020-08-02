برلماني: الأوقاف تقضي على جماعة الإخوان الإرهابية في الجمعة والعيد

وجه النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر تحية قلبية لرجال وزارة الأوقاف بقيادة العالم المستنير والشجاع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضحا أن نجاح وزارة الأوقاف فى القضاء نهائيا على دعاة وأئمة الدم والإرهاب من أصحاب الأفكار التكفيرية المتطرفة مهد الطريق أمام جميع مؤسسات الدولة لتنظيفها وتطهيرها من جميع المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.









وقال " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم إن جميع رجال الأوقاف على مستوى الجمهورية يستحقون كل التحية والاحترام والتقدير خاصة أنه لم يتم رصد مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق وأن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا ونجحوا بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا سواء فيما يتعلق بعيد الأضحى المبارك أو يوم الجمعة.





وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، أن رجال الأوقاف يستحقون الشكر ليس لعدم وجود مخالفة فقط واحدة ولكن لنجاحهم الكبير الذى حققوه فى مواجهة أعضاء الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية والتكفيرية الذين كانوا يأملون فى هذا اليوم احداث فوضى داخل الشارع لتعكير صفو احتفالات المصريين فى يومى عيد الأضحي المبارك والجمعة مشيرا إلى أن إدارة الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف وجهت صفعة قوية على وجوه أعضاء التنظيمات الإرهابية والتكفيرية بعد كشفهم أمام الرأى العام المصرى والعالمي.



