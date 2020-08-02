باحثون يحولون أنفسهم لفئران تجارب للفوز بسباق تطوير لقاح ضد كورونا

لقد مرت تجارب اللقاحات بأسبوع غريب، فقد كانت هناك انطلاقة مبهجة لاثنين من التجارب السريرية الضخمة للقاحات التي تم إنشاؤها بواسطة مودرنا و فايزر، وتأمل كل شركة في تعيين 30.000 متطوع لاختبار ما إذا كان لقاحها فعالًا وآمنًا، وهذا امر طبيعي.









وقام ما لا يقل عن 20 شخصًا بخلط اللقاح معًا ورشوه بأنوفهم كجزء من ما يسمونه تعاونية التطعيم السريع، وفقًا للقصةالحقيقية التي عرضها المحرر أنطونيو ريجالادو، من "ام اي تي تكنولوجي ريفيو".





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ومن بين الأشخاص الذين يختبرون اللقاح، عالم الوراثة في ​​جامعة هارفارد جورج تشيرش، والذي يبدو أنه مشهورا لجهوده الأخرى في علوم الاحياء، ومنها إعادة ترميز الجينوم البشري، وإحياء الماموث الصوفي، والتوفيق الجيني.

كانت الكنيسة مرشدة لبريستون إستيب، عالم الوراثة الذي بدأ عملية التطعيم السريع في مارس.









كل هذا يحدث تمامًا خارج أي نوع من التنظيم أو الإشراف، وفقا لـ ريجالدو الذي كتب على حسابه عبر تويتر، "لا تملك مجموعة راديفاك تصريحًا من إدارة الأغذية والعقاقير لاختبار هذا اللقاح، أو استخدامه".





واضاف "يزعمون لأن المشاركين يخلطون المكونات بأنفسهم، ويديرونها ذاتيًا، فهي خارج نطاق الوصول التنظيمي".





وتابع: أشك في ذلك، ولكن ما إذا كانوا يواجهون مشاكل قد يتوقف على كيفية التحدث عن ذلك.





كما هو متوقع ، يجد العديد من علماء الأخلاقيات الحيوية أن هذا النهج لتطوير اللقاح ... إشكالية ، كما يقول ريغالادو:





آرثر كابلان ، عالم في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، يرى أن فريق "رادفاك" ليس لديه "مهلة" للتجريب الذاتي نظرًا لأهمية مراقبة الجودة مع اللقاحات، وبدلًا من ذلك، يعتقد أن هناك "احتمالية كبيرة للضرر" و "حماسة لا أساس لها من الصحة".





ولكن هناك أيضًا مخاطر أخرى لا تتعلق مباشرة بسلامة أو فعالية اللقاح على فئران التجارب التي تم الإعلان عنها ذاتيًا.





كانت هناك زيادة مقلقة في عدم الثقة في اللقاحات على مدى السنوات القليلة الماضية، في الولايات المتحدة وحول العالم. الآن ، في وسط جائحة عالمي ، لا يزال الناس لا يثقون في اللقاحات، ويزداد الأمر سوءًا ، وذلك بفضل تفشي المعلومات الخاطئة.





وكتب الصحفي إرين برودوين في مقال نشر حديثًا: "منذ بداية الوباء ، انتشرت الأكاذيب المتعلقة باللقاحات على فيسبوك، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن بعض تلك المشاركات غير الدقيقة تكتسب زخمًا بين الأشخاص الذين لم يكونوا عارض في السابق التطعيمات.



