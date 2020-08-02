تعرف على الطريقة الصحيحة لضبط زوايا عجلات السيارة

ضبط زوايا واتزان السيارة يعتبر من أهم الأمور التي يجب فعلها عند إجراء الصيانة الدورية للسيارة أو في حال تغيير الإطارات وإهمال ضبط الزوايا يسبب العديد من المشاكل، مثل فقد السيارة اتزانها وثباتها أثناء القيادة و انحرافها بشكل خطير، بالإضافة إلى تآكل الإطارات، وزيادة استهلاك البنزين لذلك يجب الاهتمام بمثل هذة الامور خصوصا الترصيص .









يوجد ثلاث أنواع من الزوايا للعجلات يجب فحصها في مركز الصيانة تسمي Caster وCamber وToe in، ويتم إجراء الفحص عبر جهاز مخصص لذلك، حيث يقوم بفحص القيم الأساسية للزوايا الثلاثة وبين زوايا عجلات السيارة، وفي حال وجود اختلاف في القيم فإنها تواجه العديد من المشاكل.









الزاوية الاولي Camber

وهي تكشف مستوى ميل العجلة بشكل رأسي على محورها، فنجد الجانب العلوي يميل نحو الخارج أو الداخل، بجانب ظهور العجلة مائلة على سطح الطريق بشكل غير عمودي، ويسبب زاوية الميل هذه إلى تآكل الإطارات، بالإضافة إلى زيادة إهلاك بعض أجزاء نظام التعليق.





الزاوية الثانية Caster





وهي تمثل قيمة انحراف العجلات تجاه اليمين أو اليسار عن الوضعية القياسية، ومن المؤشرات التي تدل على حاجتها للضبط، هي انحراف السيارة تجاه اليسار أو اليمين بالسرعات العالية، والشعور بارتجاج الإطارات.





الزاوية الثالثة Toe in





وهي تكشف مستوى ميل العجلات نحو الداخل، ويتم حسابها بقياس المسافة بين قمة وقاعدة الإطارات على الجانبين ليتم ضبطها بنسبة تقترب من الصفر حتى تكون العجلات متوازية تمامًا، حتى لا تسبب تآكل الإطارات بشكل سريع.







