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فن

"زى الوردة" أسماء أبو اليزيد تتفاعل عبر الأنستجرام بصورة جديدة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء أبو اليزيد بصورة أبيض وأسود وجاءت التعليقات كالآتي:

سعاد حسني اوى 

بحبك اوى 

زى الوردة 

يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.


ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج
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🥀 . . By @nadinelwasly

A post shared by Asma Abo Elyazeid (@asma.abulyazeid) on

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