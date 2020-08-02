تامر حسنى يقضى إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي.. صور









أعلن الفنان تامر حسنى الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق تامر حسنى قائلا: "نهاركم ابيض يا اغلى الناس خلصت إمبارح تسجيل الألبوم استعدوووووووووووو".





وانتهى فريق عمل فيلم "مش انا" للفنان تامر حسني من تصويره بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يدخل الفيلم في مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه فى السينمات.



يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.