تعافى 2372 مصابا بـ"كورونا" بعزل التأمين الصحي في شبرا الخيمة

أعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة القليوبية خروج 17 حالة بعد تعافيهم من الفيروس وذلك بعد ورود تقارير المسحات وجاءت نتيجة العينات سلبية.









وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى إنه بلغ إجمالي عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا 42 حالة، يجرى تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس.





وأشار العطار إلى أنه بتعافي وخروج الـ 17 حالة، يرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2372 شخصا حتى اليوم.





وأضاف أن الفريق الطبي بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة.





وتابع مدير المستشفى أنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري، الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.