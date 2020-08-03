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تعليم

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على مصروفات كليات جامعة النهضة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:31 ص
جامعة النهضة
جامعة النهضة
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نهلة الشربيني

اعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020 /2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.



وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ  95% للطب البشرى و 90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة  والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.



وننشر لكم مصروفات كليات جامعة النهضة:

الطب البشري 185 ألف جنيه
الصيدلة 99 ألف جنيه 
الهندسة 59 ألف جنيه 
 طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه
علوم الحاسب 37 ألف جنيه  
الإعلام 37 ألف جنيه 
.

وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

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