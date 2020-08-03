لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على مصروفات كليات جامعة النهضة





اعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020 /2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.













وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و 90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.













وننشر لكم مصروفات كليات جامعة النهضة:





الطب البشري 185 ألف جنيه

الصيدلة 99 ألف جنيه

الهندسة 59 ألف جنيه

طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه

علوم الحاسب 37 ألف جنيه

الإعلام 37 ألف جنيه

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وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.



