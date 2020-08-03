أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس رابع أيام العيد





كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك.





وفي بيان قالت الهيئة ، إن الطقس اليوم الإثنين يكون حارا رطبا نهارا على الوجه البحري والقاهرة ، كما يكون معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





أمل السواحل الشمالية فأكد الخبراء أن الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.





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وبالنسبة لمحافظات الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة متفرقة على عدة مناطق تكون غزيرة رعدية أحيانا والرياح نشطة.





وحول درجات الحرارة المتوقعة :





القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 25

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 40 للعظمى و25 الصغرى

جنوب الصعيد 43 للعظمى و31 للصغري