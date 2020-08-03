بعد حسم صفقة مايكون.. النصر السعودي يتفاوض لضم مدافع كرواتي

اهتمت وسائل الإعلام التركية، بالتطورات بشأن إحدى الصفقات التي خطط نادي النصر السعودي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجديدة.
وكان النصر قد أعلن قبل أيام عن حسم التعاقد مع مايكون بصفة نهائية بعد شراء عقده من نادي جلطة سراي، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.
وأوضحت صحيفة "takvim" أن المدافع الكرواتي دوما غوج فيدا لاعب بشيكتاش، تلقى عروضا من أندية إيطالية وفرنسية، وسعودية، للتعاقد معه بعد تقارير أشارت لرحيله عن فريقه في الصيف.
ويستهدف بشيكتاش الاستغناء عن مدافعه الكرواتي صاحب الـ 31 عاما، للتخلص من راتبه السنوي الضخم، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق التركي.
وأشارت الصحيفة،إلى أن عرض النصر يعد الأكبر والأعلى قيمة بين العروض الأخرى التي وصلت من إيطاليا وفرنسا، إلا أن فيدا لا يرغب في الرحيل عن تركيا.
وتابعت، أن المدافع الكرواتي سيعقد جلسة مع مسئولي ناديه من أجل حسم مستقبله بصفة نهائية قبل بدء الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.