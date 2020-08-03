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التضامن: تعاملنا بسرعة مع سيدة أسفل كوبري اكتوبر بعد رفضها ترك الشارع

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:15 ص
وزارة التضامن الإجتماعى
وزارة التضامن الإجتماعى
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هاجر إبراهيم
قال محمد يوسف عبد الرحمن، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم تلقى شكوى للفريق من قبل إحدى سيدات الموجودة فى مطلع كوبرى أكتوبر، حيث أنها كانت موجودة أسفله ورفضت فى البداية ترك الشارع، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور عليها فى بادئ الأمر.

وأضاف "عبد الرحمن" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن فريق التدخل السريع يقوم بالمتابعة المستمرة لمثل تلك الحالات حتى تم العثور عليها وتم إقناعها بدخول أحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى من أجل تلقى أوجه الرعاية هي وأولادها الصغار بدل الشارع.

وتابع أنها استغرقت وقت حتى وافقت من الإنتقال أسفل الكوبرى، إلا أن الفريق استطاع إقناعها فى النهاية، لافتا إلى أن الفريق مكون من مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع مثل تلك الحالات بشكل جيد.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع تلك السيدة من خلال دراسة حالتها من أجل معرفة الافضل لها هى وأطفالها، متابعا أنه من مصادر الإبلاغ المعتمدة بالفريق هى وسائل التواصل الإجتماعى من وحدة الرصد القوية ، بالإضافة إلى الوحدة التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وهى 16528.

وأفاد أنه يتم التواصل مع الفريق عن طريق الخط الساخن 16439 و 16528 لتلقى بها أى شكاوى من المواطنين على مدار الساعة، حيث ان فريق التدخل السريع هو فريق معنى بالتعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية وهم الأيتام والمسنين وذوى الإعاقة والمشردين والأطفال والنساء الموجودين بالشوارع.

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