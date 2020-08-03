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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا حار رطب على الوجه البحري وأمطار خفيفة بالصعيد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:32 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي
أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة معتدل ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. 

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ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانا. 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25، على السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى و25 الصغرى، وعلي جنوب الصعيد 44 للعظمى و31 للصغرى.

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