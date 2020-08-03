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أخبار العالم

تعيين شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية في لبنان

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:54 م
دعاء أبوهشيمة
وافق رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، على استقالة وزير الخارجية اللبنانية، ناصيف حتى، وتعيين السفير شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين بدلا منه.

وأفادت للوكالة الوطنية للاعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بأن الرئيسين ميشال عون وحسان دياب وقعا مرسوم قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين.

وأذاع المرسومين الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وكان السفير شربل وهبة يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدبلوماسية


وقدم وزير الخارجية اللبناني "ناصيف حتي" استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، احتجاجا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي. 

وأعلن الدكتور ناصيف حتي أنه تقدم رسميا باستقالته من مهام منصبه.

وقال وزير الخارجية اللبناني – في بيان اليوم – إن الاستقالة التي تقدم بها، سببها غياب الرؤية العامة للبلاد والإرادة الفاعلة في تحقيق الإصلاح الشامل المطلوب داخليا والذي يدعو المجتمع الدولي للقيام به.
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