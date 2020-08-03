انتخابات مجلس الشيوخ .. اعرف لجنتك الانتخابية من موبايلك

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خدمة معرفة مقر اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر البوابة الالكترونية للهيئة، عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.





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وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اللمسات الأخيرة، استعدادًا لبدء تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال تجهيز وتوفير الدعم اللوجستى فى البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.





ويبدأ الاقتراع في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.





وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.



