أخبار الأهلي.. حسن شاكوش يسبب أزمة فى النادي .. فايلر يحدد 3 أكتوبر موعدا للإياب أمام الوداد

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأثنين مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









شارك أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية، مساء اليوم، في المران الذي أقيم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.









أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه استقر على الثالث من أكتوبر موعدًا لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.









حرص النادي الأهلي على الاحتفال بـ عيد ميلاد وائل جمعة صخرة دفاع الفريق والمنتخب السابق الـ 45 اليوم.







