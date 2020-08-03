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رياضة

أخبار الأهلي.. حسن شاكوش يسبب أزمة فى النادي .. فايلر يحدد 3 أكتوبر موعدا للإياب أمام الوداد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:57 م
أخبار الأهلي
أخبار الأهلي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأثنين مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


شارك أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية، مساء اليوم، في المران الذي أقيم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.


أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه استقر على الثالث من أكتوبر موعدًا لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.


حرص النادي الأهلي على الاحتفال بـ عيد ميلاد وائل جمعة صخرة دفاع الفريق والمنتخب السابق الـ 45 اليوم.


على الرغم من أهلاوية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الذي بدأ حياته كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي بمرحلة الناشئين قبل أن ينتقل الى الاسماعيلي ويلعب به 4 سنوات متواصلة، غير أن شاكوش أحدث غضبة لدى إدارة النادي عقب نشر صورة له بمواقع التواصل الاجتماعي مع تيشيرت النادي.


رفع مسئولو الأهلى والزمالك حالة الطوارئ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم مجموعة من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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