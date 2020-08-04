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مرأة

بـ كاش مايوه .. كارول سماحة بإطلالة صيفية أنيقة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:29 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها بإحدى القرى السياحية.

وظهرت كارول سماحة فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت كاش مايوه قصير يصل أعلى الركبة و اتسم التصميم بنقوشات الورد  التى جمعت بين درجات اللون الأخضر.

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وانتعلت كارول سماحة حذاء مسطح باللون الكحلي، واكملت إطلالتها بقبعة مصنوعة من الخوص و نظارة شمس متناسقة مع ملامحها و تميزت إطلالتها بانها متناسقة مع الأجواء الصيفية.

واعتمدت كارول سماحة على جمالها الطبيعي و لم تستخدم مستحضرات التجميل، وقد نالت صورتها على الانستجرام إعجاب متابعيها.

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