بـ كاش مايوه .. كارول سماحة بإطلالة صيفية أنيقة

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها بإحدى القرى السياحية.





وظهرت كارول سماحة فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت كاش مايوه قصير يصل أعلى الركبة و اتسم التصميم بنقوشات الورد التى جمعت بين درجات اللون الأخضر.





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وانتعلت كارول سماحة حذاء مسطح باللون الكحلي، واكملت إطلالتها بقبعة مصنوعة من الخوص و نظارة شمس متناسقة مع ملامحها و تميزت إطلالتها بانها متناسقة مع الأجواء الصيفية.





واعتمدت كارول سماحة على جمالها الطبيعي و لم تستخدم مستحضرات التجميل، وقد نالت صورتها على الانستجرام إعجاب متابعيها.



