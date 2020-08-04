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مرأة

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:16 ص
أبنة أصالة
أبنة أصالة
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هاجر هانئ
شاركت شام الذهبي أبنة الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.  

وتتمتع ابنة أصالة بذوق رفيع و أنيق فى اختيار التى تظهر بها سواء فى المناسبات الكاجوال أو الكلاسيكية، فهي تحرص على اقتناء قطع الملابس التى تبرز جمال و تكشف عن رشاقتها.

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وكشفت صور أبنة أصالة على إنستجرام عن حرصها الدائم على التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة و الأزياء، كما تميل إلى البساطة و عدم المبالغة، وتفضل الألوان المبهجة.

وتعتمد شام الذهبي ابنة أصالة على صيحات المكياج الجديدة و المتنوعة المرتكزة على الألوان  التى تكشف عن جمال ملامحها، و تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها.


فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ابنة أصالة
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