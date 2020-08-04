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فن

رانيا محمود ياسين تظهر من كواليس فلانتينو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت رانيا محمود ياسين في الصوره، من كواليس مسلسلها الرمضاني "فلانتينو".

وكتبت معلقة على الصورة:" من كواليس فلانتينو".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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من كواليس فلانتينو

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