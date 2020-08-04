رانيا محمود ياسين تظهر من كواليس فلانتينو

بصورة جديدة لها . شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"،





وظهرت رانيا محمود ياسين في الصوره، من كواليس مسلسلها الرمضاني "فلانتينو".





وكتبت معلقة على الصورة:" من كواليس فلانتينو".



اقرأ ايضا: بإطلالة صباحية.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام اقرأ ايضا:





يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.





مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



