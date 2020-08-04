AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 281 ألفا و435 حالة.. السعودية تسجل 1342 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:57 م
السعودية تسجل 1342
السعودية تسجل 1342 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية. 

ووفقا لـ "العربية"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1342 حالات إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المسجل في المملكة منذ تفشي الفيروس 281435 حالة. 

وأضافت الصحة السعودية أنه عدد المتعافين من مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" بلغ 243688 شخصا، بعد تسجيل 1635 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأكدت الوزارة السعودية تسجيل 35 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34763 والحالات الحرجة 1983 حالات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تسجل 3139 إصابة جديدة بـ كورونا.. وحالات الشفاء تقترب من 110 آلاف

السعودية تسجل 4387 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 194225 حالة.. السعودية تسجل 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بإجمالي 232259 حالة.. السعودية تسجل 2779 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

في 24 ساعة.. السعودية تسجل 2764 إصابة جديدة وأكثر من 4500 حالة شفاء

ترشيحاتنا

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: أنا أول ناشئ في تاريخ الأهلي يسجل هاتريك بمرمى الزمالك

بـ ملابس الصيف.. لقطة رومانسية بين ريهام عبد الغفور وزوجها على الشاطئ

الثانى مكرر أدبى بالثانوية العامة: ذاكرت 10 ساعات يوميا في أزمة كورونا.. والتعليم الأون لاين أفضل

حاول إنقاذ طالب من الرسوب| فصل مسئول بالكنترول تلاعب في الدرجات

موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة

AdvertisementS

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

أدخل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتهاء جائحة كورونا.. هاني الناظر يقدم 10 عادات يجب اتباعها

لأول مرة في تاريخها.. خطوة غير مسبوقة من مجلة Vogue البريطانية لمناهضة العنصرية

بإطلالة جريئة.. مادونا تطل على جمهورها.. صور