بإجمالي 281 ألفا و435 حالة.. السعودية تسجل 1342 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "العربية"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1342 حالات إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المسجل في المملكة منذ تفشي الفيروس 281435 حالة.





وأضافت الصحة السعودية أنه عدد المتعافين من مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" بلغ 243688 شخصا، بعد تسجيل 1635 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأكدت الوزارة السعودية تسجيل 35 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة.



