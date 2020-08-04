مهمة صعبة في ليبيا.. عملية حساسة للفرقاطة الألمانية هامبورج لمنع التدخل التركي في ليبيا.. الهدف الأهم وقف حصول ميليشيات الوفاق على السلاح.. وقطع الطريق على أردوغان

- ألمانيا أطلقت المهمة لمنع أحلام أردوغان من الاستمرار

- فرقاطة هامبورج قوة جديدة لمهمة إيريني

- وعيد أوروبي مستمر لأنقرة.. العقوبات لم تعد بعيدة









تتجه الفرقاطة الألمانية "هامبورج"، الثلاثاء، إلى البحر المتوسط، للمشاركة في مهمة "إيريني" الأوروبية لمراقبة قرار حظر التسليح الدولي في ليبيا.









ومن المقرر أن تنهي الفرقاطة الألمانية التي تحمل على متنها نحو 250 جنديا، مهمتها في 20 ديسمبر المقبل، وفقا للخطط الراهنة.









وتقتصر مهمة الفرقاطة على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة، وستتدخل وسائلها البحرية والجوية في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها، و زوارق المهاجرين انطلاقا من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا، بعكس العملية السابقة "صوفيا".





ومن المتوقع أن تصل الفرقاطة "هامبورج" إلى منطقة العمليات منتصف الشهر الجاري.





وتقول الصحف الألمانية، إن طاقم الفرقاطة "هامبورج" في طريقهم لأصعب انتشار عملي لهم حتى الآن.





وذكرت إن انتشارهم يأتي في ضوء عملية حساسة سياسيا ، من المفترض أن تمنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا في الأشهر المقبلة.









وانطلق حوالي 250 جنديًا ألمانيًا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​مع الفرقاطة "هامبورج" لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.





وكما أعلنت البحرية ، تغادر السفينة التي يبلغ طولها 143 مترًا مرفأ فيلهلمسهافن وستصل على الأرجح إلى المنطقة في منتصف الشهر.





وستكون بعد ذلك جزءًا من عملية إيريني للاتحاد الأوروبي ، والتي بدأت في أوائل مايو.





وفقًا للبحرية الألمانية ، فقد يؤدي إبحار الفرقاطة في مهمتها إلى عدم السماح للطاقم بمغادرة سفينتهم حتى عندما يكونوا في أي ميناء.





بما أن عودة الفرقاطة إلى فيلهيلمسهافن، مقررة حاليًا في 20 ديسمبر ، فإن هذا يعني ما يقرب خمسة أشهر عمل دون الذهاب إلى الشاطئ.





"تحديات لم تكن معروفة من قبل"

وقال القائد جان فيتششين في بداية العملية "نحن نواجه عملية ستشكل تحديات غير معروفة للسفينة والطاقم بعدة طرق. سوف ينتقل الطاقم إلى التضاريس السياسية والتشغيلية الصعبة".





وقالت الصحف الألمانية إن السبب الرئيسي لتحرك الفرقاطة هو تركيا، التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.





وتتهم فرنسا تركيا ، من بين أمور أخرى ، بتزويد قوات حكومة الوفاق بالعتاد الحربي.





تساعد الفوضى في زيادة العصابات

شهدت ليبيا حربًا أهلية منذ سقوط الحاكم الأطول حكمًا في المنطقة ، معمر القذافي ، والذي سقط وقتل في عام 2011 بمساعدة غربية.





ومنذ زيادة خطوط الازمة ومحاولة فرض الشرعية على كامل ليبيا بدعم من الجيش الوطني الليبي والبرلمان ، و مليشيات الوفاق تتلقى دعمًا كبيرًا من تركيا.





وباءت جميع محاولات التوسط في النزاع بالفشل حتى الآن - بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين في يناير.





تهدف عملية إيريني إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ، ودعم عملية السلام السياسي بقيادة الأمم المتحدة.





كما وتخدف العملية إلى منع تهريب الأسلحة ، و منع تهريب النفط، وذلك لإن حل النزاع مهم أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأن الظروف الفوضوية في البلاد تشعل تجارة عصابات الاتجار بالبشر والمتاجرين بالمهاجرين بشكل غير قانوني عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.





حادثة "عدوانية" بين تركيا وفرنسا

وهددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا مؤخرًا بفرض عقوبات على الدول التي انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

جاء التهديد بمبادرة من فرنسا بعد أن منعت سفينة حربية تركية مؤخرًا سفينة حربية فرنسية من تفتيش سفينة شحن مشتبه بها.





و اعتبرت فرنسا ماقامت به السفينة التركية "عدوانيًا للغاية" ونوقش الأمر أيضًا داخل الناتو.





بالإضافة إلى السفن والطائرات والأقمار الصناعية لرصد حظر الأسلحة، تدعم ألمانيا عملية إيريني منذ شهر مايو بطائرة استطلاع طويلة المدى من طراز P-3C Orion ، والتي نفذت إلى الآن حوالي 20 رحلة طيران.





بالإضافة إلى ذلك ، هناك أفراد في مقر العمليات في روما في إيطاليا .





وكان البرلمان الألماني قد منح الجيش تفويضا في مايو الماضي، يمكنه من المشاركة في مهمة "إيريني" الأوروبية، على أن يستمر التفويض إلى نهاية أبريل المقبل.





وبدأ الاتحاد الأوروبي العملية "إيريني" لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر المتوسط بشكل رسمي في أبريل الماضي، لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي، تم إيقاف سفنها العام الماضي.



